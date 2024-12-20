СМИ: Власти Чада требуют, чтобы французские войска покинули страну до 31 января

Власти Чада, разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, требуют, чтобы французские войска покинули страну до 31 января 2025 года.
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Источники, близкие к французскому правительству, сообщают, что Париж получил предписание с указанным сроком в четверг вечером. первоначальный график вывода войск до марта был отклонен как слишком затяжной.
"Семь недель только для того, чтобы вывести тысячу солдат и много техники, это невозможно", - заявил военный источник во Франции, который добавил, что речь идет о "тактике давления со стороны жесткой части правительства Чада".
Чадский источник заявляет, что идеальной ситуацией для Нджамены был бы уход французов до конца февраля и начала священного месяца Рамазан.
В обеих столицах отмечают, что переговоры продолжаются в конструктивном ключе.