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СМИ: Власти Чада требуют, чтобы французские войска покинули страну до 31 января

СМИ: Власти Чада требуют, чтобы французские войска покинули страну до 31 января Власти Чада, разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, требуют, чтобы французские войска покинули страну до 31 января.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 06:54
СМИ: Власти Чада требуют, чтобы французские войска покинули страну до 31 января

Власти Чада, разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, требуют, чтобы французские войска покинули страну до 31 января 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщило радио RFI со ссылкой на источники в Париже и Нджамене (Столица Чада - ред.).

Источники, близкие к французскому правительству, сообщают, что Париж получил предписание с указанным сроком в четверг вечером. первоначальный график вывода войск до марта был отклонен как слишком затяжной.

"Семь недель только для того, чтобы вывести тысячу солдат и много техники, это невозможно", - заявил военный источник во Франции, который добавил, что речь идет о "тактике давления со стороны жесткой части правительства Чада".

Чадский источник заявляет, что идеальной ситуацией для Нджамены был бы уход французов до конца февраля и начала священного месяца Рамазан.

В обеих столицах отмечают, что переговоры продолжаются в конструктивном ключе.

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