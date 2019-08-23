Власти Бразилии могут привлечь армию для тушения пожаров в Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару допускает возможность привлечения военных для борьбы с масштабными лесными пожарами в Амазонии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик заявил в пятницу, сообщает телеканал Globo.

Накануне бразильский лидер заявил, что у его страны недостаточно ресурсов для борьбы с лесными пожарами в регионе. Свою помощь в тушении горящих "легких планеты" предложили Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований (Inpe), с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 76 тыс. случаев по состоянию на 22 августа.