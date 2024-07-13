СМИ: Визиты Орбана в Москву и Пекин привели в ярость ЕС и НАТО

Визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин привели в ярость страны Евросоюза и блока НАТО.

Визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин привели в ярость страны Евросоюза и блока НАТО.

Как передает Report , об этом сообщила китайская газета Global Times.

"Визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения по Украине вызвали ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их спешить с объяснениями, что Орбан не был уполномочен, и у него не было мандата от ЕС на ведение переговоров о перемирии с Путиным", - говорится в статье.

Отмечается, что коллективный Запад не допустит проведения мирных переговоров без его посредничества. По мнению автора, "англо-американский гегемон и его европейские вассалы хотят укрепить свои позиции в Украине", обеспечив тем самым себе доступ к залежам полезных ископаемых на территории страны.

Отметим, что 1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии. В июле премьер-министр страны Виктор Орбан встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. До своего визита в Россию Орбан обсудил 2 июля в Киеве урегулирование конфликта в Украине с президентом Владимиром Зеленским.