СМИ: Вице-президент США обвинит Китай во вмешательстве в выборы

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Вице-президент США Майк Пенс выступит с обвинением Китая во вмешательстве в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Агентство Bloomberg располагает выдержками из речи, которую Пенс прочтет в четверг в вашингтонском университете Гудзон. В ней утверждается, что Китай проводит пропагандистскую кампанию, использует шпионаж и принуждение, чтобы повлиять на мнение американцев.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп также обвинял Китай в попытках вмешательства.

Отношения между США и КНР обострились, поскольку США пытаются ограничить импорт из Китая и поддержать собственных производителей. Из-за этого разгорелась экономическая война, в ходе которой повышаются пошлины с обеих сторон. Китай уже успел обвинить США в атаке на свой суверенитет.