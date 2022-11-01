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СМИ: Вице-президент Бразилии приступил к транзиту власти новому президенту

СМИ: Вице-президент Бразилии приступил к транзиту власти новому президенту Вице-президент Бразилии Антониу Амилтон Моурау начал передачу дел представителям будущей администрации избранного президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Другие страны
1 ноября 2022 г. 08:58
СМИ: Вице-президент Бразилии приступил к транзиту власти новому президенту

Вице-президент Бразилии Антониу Амилтон Моурау начал передачу дел представителям будущей администрации избранного президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник телеканал Globo.

По его информации, политик, избранный по итогам голосования в Федеральный сенат от штата Риу-Гранди-ду-Сул, провел телефонный разговор с будущим вице-президентом Жералду Алкминым, сигнализировав таким образом о начале диалога о транзите власти.

Президент Бразилии Жаир Болсонару уже более суток хранит молчание относительно результатов выборов, что противоречит местной политической традиции, согласно которой проигравший звонит победителю, чтобы поздравить его с успехом. Опосредованным признанием такого поражения местные политические обозреватели считают публикацию в Twitter старшего сына президента, сенатора Флавиу Болсонару, который поблагодарил сторонников отца за "помощь в спасении духа патриотизма". "Поднимем головы и не откажемся от нашей Бразилии", - написал он.

Начало транзита власти подтвердили Globo и в штабе Лулы да Силвы. Координатор кампании будущего главы государства Эдинью Силва и лидер Партии трудящихся Глейзи Хоффманн сообщили, что по инициативе главы Гражданской канцелярии президента, министра Сиру Ногейры, отвечающего за координацию межведомственного взаимодействия, связались с ним для обсуждения передачи дел. По словам Хоффманн, сам Болсонару не принимает участие в транзите.

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