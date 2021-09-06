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СМИ: Вице-президент Афганистана Амрулла Салех уехал в Таджикистан

СМИ: Вице-президент Афганистана Амрулла Салех уехал в Таджикистан Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента, уехал из Панджшера в Таджикистан.
Другие страны
6 сентября 2021 г. 13:24
СМИ: Вице-президент Афганистана Амрулла Салех уехал в Таджикистан

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента, уехал из Панджшера в Таджикистан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в прошлой администрации.

В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Американские военные 31 августа покинули Афганистан.

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Версия на английском языке Media: Afghan VP Amrullah Saleh leaves for Tajikistan

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