СМИ: Вице-президент Афганистана Амрулла Салех уехал в Таджикистан

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента, уехал из Панджшера в Таджикистан.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента, уехал из Панджшера в Таджикистан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в прошлой администрации.

В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Американские военные 31 августа покинули Афганистан.