СМИ: Вице-премьер Болгарии подал в отставку

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Вице-премьер Болгарии по демографической и социальной политике, министр труда и социальной политики Ивайло Калфин подал во вторник в отставку. Премьер-министр страны Бойко Борисов ее принял.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Такое решение Калфин принял после того, как лидер его партии "Альтернатива болгарского возрождения" (АБВ) Георгий Пырванов заявил о прекращении поддержки правительства на фоне разногласий по вопросам политики и изменения избирательного законодательства.

Как отмечает агентство, АБВ не входит в правящую коалицию, но, выразив ей свою поддержку, получила кресло в правительстве.