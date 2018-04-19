СМИ: Вертолет с премьер-министром Греции нарушил воздушные границы Турции

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Вертолет с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом нарушил воздушные границы Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Ulusal, об этом пишет греческая газета "Proto Thema".

Отмечается, что сделав предупреждение вертолету, в котором находился премьер-министр, турецкие истребители "Ф-16" заставили его покинуть воздушные границы страны.

А.Ципрас и начальник Генштаба Вооруженных сил Греции Евангелос Апостолакис нарушили турецкую воздушную границу во время наблюдения за греческим островом Меис, расположенным напротив района Каш провинции Анталья.

Пилоты турецкого истребителя "Ф-16" предупредили их, заявив: "Вы нарушаете воздушное пространство Турции, немедленно смените направление".

Отмечается, что Вооруженные силы Греции переживают трудные времена. Генералы в отставке и туристические компании страны предложили начать кампанию помощи для возмещения нужд армии в размере 1 млрд евро.