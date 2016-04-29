Несколько тел погибших обнаружены на месте крушения вертолета в Норвегии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Несколько тел погибших обнаружены на месте крушения транспортного вертолета, разбившегося у западного побережья Норвегии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы нашли погибших, однако пока по ряду причин не можем назвать точное число", - отметил представитель норвежских правоохранительных органов Муртен Кронен.

Bloomberg cообщил, что в результате крушения вертолета погибли 11 человек.

***14:58

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Вертолет, на борту которого находилось по меньшей мере 15 человек, потерпел крушение недалеко от западного побережья Норвегии, cообщает Report со ссылкой на AFP.

Инцидент произошел недалеко от второго по величине норвежского города Берген. Как сообщили очевидцы, несколько человек находятся в воде, сам вертолет был замечен на небольшом острове.

Сведения о пострадавших и погибших пока не поступали.

Сообщается, что вертолет принадлежит одной из нефтедобывающих компаний, работающих на норвежском континентальном шельфе.