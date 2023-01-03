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СМИ: Великобритания в 2023 году может столкнуться с серьезной рецессией

СМИ: Великобритания в 2023 году может столкнуться с серьезной рецессией Великобритания в 2023 году может столкнуться с самой серьезной рецессией среди других стран альянса G7. Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times.
Другие страны
3 января 2023 г. 09:15
СМИ: Великобритания в 2023 году может столкнуться с серьезной рецессией

Великобритания в 2023 году может столкнуться с самой серьезной рецессией среди других стран альянса G7.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times.

По мнению большинства экспертов издания, инфляционный шок в Великобритании, вызванный последствиями пандемии и конфликтом в Украине, будет побуждать Банк Англии удерживать высокие процентные ставки. Правительство Великобритании, в свою очередь, будет придерживаться жесткой налоговой политики.

"Рецессия 2023 года будет ощущаться гораздо хуже, чем экономические последствия пандемии", ― подчеркнул специалист по рынку труда Джон Филпотт. Также непросто придется обладателям ипотек или общего низкого дохода.

По мнению старшего экономиста Berenberg Bank Каллума Пикеринга, особенно тяжелым окажется падение реальных зарплат граждан, жесткие финансовые условия и коррекции на рынке жилья.

"Великобритания находится в структурной яме, а не в циклическом спаде", ― отметила профессор Кембриджского университета Дайан Койл.

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Версия на английском языке Media: UK may face serious recession in 2023
Версия на азербайджанском языке KİV: “Böyük Britaniya bu il ciddi ressesiya ilə üzləşə bilər”

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