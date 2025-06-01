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СМИ: Великобритания обсуждает закупку у США истребителей с ядерным оружием

СМИ: Великобритания обсуждает закупку у США истребителей с ядерным оружием Правительство Великобритании намерено увеличить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке у США истребителей F-35A, способных нести бомбы B61.
Другие страны
1 июня 2025 г. 03:39
СМИ: Великобритания обсуждает закупку у США истребителей с ядерным оружием

Правительство Великобритании намерено увеличить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке у США истребителей F-35A, способных нести бомбы B61.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

В настоящее время ядерное оружие Соединенного Королевства размещено исключительно на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). По данным издания, Лондон намерен добавить к этому F35A с тактическим ядерным оружием.

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