СМИ: Великобритания обсуждает закупку у США истребителей с ядерным оружием

Правительство Великобритании намерено увеличить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке у США истребителей F-35A, способных нести бомбы B61.

Правительство Великобритании намерено увеличить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке у США истребителей F-35A, способных нести бомбы B61.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

В настоящее время ядерное оружие Соединенного Королевства размещено исключительно на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). По данным издания, Лондон намерен добавить к этому F35A с тактическим ядерным оружием.