СМИ: Великобритания может стать ассоциированным членом Евросоюза

Великобритания может стать партнером ЕС в качестве ассоциированного члена в соответствии с планами по расширению союза.

Великобритания может стать партнером ЕС в качестве ассоциированного члена в соответствии с планами по расширению союза.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник газета Telegraph.

"Великобритания может вступить в Европейский союз в качестве ассоциированного члена в соответствии с планами кардинального расширения блока, разработанными Францией и Германией", - сказано в статье.

Отмечается, что Лондон может войти в третий из четырех уровней структуры, предложенной в докладе, который был составлен франко-германской рабочей группой по институциональным реформам.

Ассоциированные члены не будут связаны обязательствами по дальнейшей интеграции в ЕС и ее политику. Однако страны, желающие стать ассоциированными членами, будут должны делать взносы в бюджет ЕС и подчиняться Европейскому суду в обмен на участие в европейском едином рынке. Членские взносы будут меньше, чем для полноправных членов ЕС, но ассоциированные члены будут обладать меньшими преимуществами, например, у них не будет доступа к фонду солидарности ЕС и сельскохозяйственному фонду ЕС.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после 47 лет членства, 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате.