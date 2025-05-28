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СМИ: Великобритания может разместить войска в Арктике

СМИ: Великобритания может разместить войска в Арктике Великобритания может разместить на постоянной основе свои войска в Арктике ввиду усиления присутствия России в регионе.
Другие страны
28 мая 2025 г. 17:39
СМИ: Великобритания может разместить войска в Арктике

Великобритания может разместить на постоянной основе свои войска в Арктике ввиду усиления присутствия России в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По ее данным, подобная рекомендация может содержаться в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, который готовится британскими экспертами по заказу правительства и должен быть опубликован в июне.

Издание отметило, что королевские ВС могут присутствовать в Арктике по такой же схеме, как в Эстонии, где размещены около 1 тыс. британских военнослужащих в составе многонационального батальона НАТО. Предполагается, что контингент будет находиться на территории Норвегии.

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