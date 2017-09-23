СМИ: Великобритания готова заплатить 40 млрд фунтов за Brexit

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Британское правительство готово выплатить 40 млрд фунтов (54 млрд долларов) Евросоюзу в качестве отступных за выход из состава сообщества, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По расчетам газеты Times, эта сумма складывается из двух компонентов. Один из них - подтвержденные во флорентийской речи Мэй обязательства Лондона производить выплаты в ЕС до завершения нынешнего бюджетного периода, рассчитанного до 2020 года. Речь идет о расходах в районе 20 млрд фунтов.

Другой компонент примерно такого же размера - иные обязательства Великобритании, которые, по информации издания, будут обговорены отдельно, а выплаты могут растянуться на долгие годы.

При этом официально никакая сумма "счета за Brexit", как окрестили его местные СМИ, не подтверждается. На этой неделе газета Financial Times писала о том, что британское правительство готово согласиться на выплату 20 млрд евро (17 млрд фунтов), а еще ранее то же издание информировало, что запросы Брюсселя гораздо больше, и что ЕС устроила бы сумма около 100 млрд евро (88 млрд фунтов).