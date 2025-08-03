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СМИ: Великобритания эвакуирует из Газы 300 тяжелобольных детей

СМИ: Великобритания эвакуирует из Газы 300 тяжелобольных детей Правительство Великобритании разрабатывает планы по эвакуации до 300 тяжелобольных детей из сектора Газа для лечения в государственных клиниках.
Другие страны
3 августа 2025 г. 02:51
СМИ: Великобритания эвакуирует из Газы 300 тяжелобольных детей

Правительство Великобритании разрабатывает планы по эвакуации до 300 тяжелобольных детей из сектора Газа для лечения в государственных клиниках.

Как передает Report, об этом сообщил британский еженедельник The Sunday Times со ссылкой на источники.

По ее данным, детали программы официально будут озвучены в ближайшие недели. Над ней совместно работают глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, министр внутренних дел Иветт Купер и глава Минздрава Уэз Стритинг. Отмечается, что каждый ребенок из Газы будет доставлен в сопровождении одного из родителей или опекуна и других родственников. Согласно изданию, в британском правительстве ожидают, что некоторые из эвакуированных не вернутся на родину после лечения.

Как указала газета, с момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года по настоящее время только трем детям из Газы были выданы медицинские визы в Великобритании. Оказанием помощи тяжелобольным детям занимается организация Project Pure Hope.

The Sunday Times подчеркнула, что, по данным министерства здравоохранения Газы, в общей сложности за время конфликта из анклава были эвакуированы более 7 тыс. пациентов, в том числе 5 тыс. детей. Большинство из них были вывезены в Египет, ОАЭ или Катар. Как добавило издание, около 200 детей были эвакуированы в европейские страны, включая Испанию, Италию, Ирландию, Норвегию и Румынию.

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