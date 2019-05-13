СМИ: Вашингтон запросил встречу Путина и Трампа

Вашингтон запросил встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает российская газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту.

В свою очередь РБК сообщает, что США предложили провести переговоры двух президентов на полях саммита G-20 в японской Осаке, запланированной на конец июня.

Отметим, что ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков не исключил возможной встречи Путина и Трампа.

Напомним, что в последний раз Путин и Трамп общались по телефону 3 мая, тогда беседа глав государств длилась почти полтора часа. В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Последняя личная встреча президентов прошла в июле прошлого года в Хельсинки.