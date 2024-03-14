СМИ: Вашингтон пытался убедить Тегеран повлиять на хуситов

США в обстановке секретности провели в январе переговоры с Ираном, пытаясь убедить Тегеран оказать давление на мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах", осуществляющих нападения на суда в Красном море.

США в обстановке секретности провели в январе переговоры с Ираном, пытаясь убедить Тегеран оказать давление на мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах", осуществляющих нападения на суда в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

По данным ее источников из числа американских и иранских чиновников, нынешние переговоры, ставшие первыми за предшествующие 10 месяцев, прошли в Омане.

Вашингтон представляли координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и исполняющий обязанности спецпредставителя США по Ирану Абрам Пейли, а Тегеран - заместитель главы МИД Али Багери Кани. Члены двух делегаций общались не напрямую, а через посредников, которыми выступали представители Омана. Второй раунд консультаций должен был состояться в феврале, однако его отложили в свете предпринимаемых США попыток урегулировать конфликт в секторе Газа.

В статье утверждается, что помимо вопроса об обеспечении безопасности судоходства в Красном море и Аденском заливе, стороны обсудили иранскую ядерную программу. По словам знакомого с ситуацией собеседника FT, американской стороне канал непрямого общения с исламской республикой позволяет "поднять вопросы о полном спектре исходящих от Ирана угроз" и заявить о том, какие действия Тегерана позволят "предотвратить более широкий конфликт".

США обвиняют Иран в том, что он поставляет оружие йеменским мятежникам. По словам американских чиновников, которые приводит FT, именно давление со стороны Тегерана позволит добиться прекращения осуществляемых хуситами атак.