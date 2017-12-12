СМИ: Вашингтон не намерен препятствовать нахождению Асада у власти до 2021 года

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Вашингтон не намерен пытаться отстранить от власти президента Сирии Башара Асада до 2021 года, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По сведениям источников журнала The New Yorker из числа европейских и американских чиновников, администрация Дональда Трампа "готова принять продолжение правления президента Башара Асада до следующих президентских выборов в Сирии в 2021 году".

"Данное решение является отступлением от неоднократно повторявшихся заявлений США о том, что отставка Асада должна стать одним из элементов мирного урегулирования", - указывается издание.

В статье отмечается, что решение Москвы "предоставить Асаду поддержку с воздуха" "стало переломным моментом" и позволило сирийскому президенту сохранить власть.

Согласно сведениям источников журнала, официальные лица США также обеспокоены тем, что Асад может "тем или иным путем" выиграть выборы в Сирии в 2021 году и "остаться у власти в последующие годы".