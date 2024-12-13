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СМИ: Вашингтон намерен нарастить темпы поставок оружия Украине до ухода Байдена

СМИ: Вашингтон намерен нарастить темпы поставок оружия Украине до ухода Байдена Администрация президента США Джо Байдена намерена нарастить темпы поставок вооружений Украине до инаугурации Дональда Трампа.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 15:43
СМИ: Вашингтон намерен нарастить темпы поставок оружия Украине до ухода Байдена

Администрация президента США Джо Байдена намерена нарастить темпы поставок вооружений Украине до инаугурации Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации уходящего американского президента.

До середины января США поставят Украине “сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие необходимые средства”.

Речь идет не о новом пакете помощи, а о ранее запланированных поставках, которые Вашингтон хочет успеть передать Киеву до ухода Байдена с должности.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Vaşinqton Ukraynaya silah tədarükünün tempini artırmaq niyyətindədir

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