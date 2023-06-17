СМИ: Вашингтон и Пекин пытаются избежать более жесткой конфронтации

Двухдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, начинающийся в воскресенье, призван способствовать ослаблению напряженности в двусторонних отношениях, нараставшей на протяжении последних месяцев.

Двухдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, начинающийся в воскресенье, призван способствовать ослаблению напряженности в двусторонних отношениях, нараставшей на протяжении последних месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в комментарии китайского новостного телеканала CGTN.

"Эксперты полагают, что этот визит мог бы улучшить двусторонние отношения после нескольких месяцев ухудшения, а также показать, что обе стороны открыты для поддержания каналов связи, чтобы снизить риски просчетов и избежать более ожесточенной конфронтации", - говорится в публикации.