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СМИ: Вашингтон и Пекин пытаются избежать более жесткой конфронтации

СМИ: Вашингтон и Пекин пытаются избежать более жесткой конфронтации Двухдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, начинающийся в воскресенье, призван способствовать ослаблению напряженности в двусторонних отношениях, нараставшей на протяжении последних месяцев.
Другие страны
17 июня 2023 г. 17:40
СМИ: Вашингтон и Пекин пытаются избежать более жесткой конфронтации

Двухдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, начинающийся в воскресенье, призван способствовать ослаблению напряженности в двусторонних отношениях, нараставшей на протяжении последних месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в комментарии китайского новостного телеканала CGTN.

"Эксперты полагают, что этот визит мог бы улучшить двусторонние отношения после нескольких месяцев ухудшения, а также показать, что обе стороны открыты для поддержания каналов связи, чтобы снизить риски просчетов и избежать более ожесточенной конфронтации", - говорится в публикации.

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