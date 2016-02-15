СМИ: В Зимбабве задержали американский самолет с трупом на борту

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Авиационная администрация Зимбабве накануне задержала самолет, зарегистрированный в США, на борту которого были обнаружены миллионы южноафриканских рандов и труп, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Реактивный MD-11 принадлежит компании Western Global Airlines, расположенной в штате Флорида. Он направлялся из Германии в Южную Африку, когда его капитан запросил разрешение на техническую посадку в аэропорту столицы Зимбабве Хараре. Ранее в аналогичной просьбе пилоту отказал аэропорт в Мозамбике.

Во время дозаправки сотрудники аэропорта заметили, что из самолета капает кровь. После обнаружения на борту тела в аэропорту подняли тревогу.

Главный управляющий авиационной администрации Дэвид Чаота (David Chaota) подтвердил инцидент с самолетом.

"Да, это самолет компании Western Global Airlines. В данный момент делом занимается наша служба безопасности", - сообщил Чаота.