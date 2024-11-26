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СМИ: В Женеве полиция оцепила часть квартала в связи со взрывом в доме

СМИ: В Женеве полиция оцепила часть квартала в связи со взрывом в доме Швейцарская полиция заблокировала подступы к жилому дому в районе Гранж-Канал после произошедшего там взрыва, в результате которого ранения получила девушка.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 02:19
СМИ: В Женеве полиция оцепила часть квартала в связи со взрывом в доме

Швейцарская полиция заблокировала подступы к жилому дому в районе Гранж-Канал после произошедшего там взрыва, в результате которого ранения получила девушка.

Как сообщает Report со ссылкой на информационный портал 20 Minutes, правоохранители рассматривают версию, согласно которой взрывное устройство находилось в посылке.

По информации портала, пострадавшую при взрыве девушку увезли в больницу на машине скорой помощи. Взрыв был столь сильным, что вылетели стекла у входа в здание. Покинувшие свои квартиры люди пока не могут в них вернуться. Полицейские обследуют место происшествия при помощи робота, применяемого для обезвреживания взрывных устройств.

По мнению полицейских, взрыв может быть связан с похожим инцидентом, произошедшим 20 августа в одном из домов в квартале Сен-Жан. Тогда бомба взорвалась в пакете с мусором, ранения получил мужчина, работающий на часовом заводе, который неоднократно становился объектом анонимных угроз. В доме в районе Гранж-Канал, где 25 ноября взорвалась посылка, живет сотрудник этого предприятия. Согласно версии, посылка с бомбой могла быть адресована ему. В прошлом часовой завод получал заминированные посылки с записками о том, что "в будущем мишенью станут работники предприятия".

Представитель Федеральной прокуратуры Маттео Кремасчи заявил, что женевские власти проинформировали Берн об инциденте.

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