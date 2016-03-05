​СМИ: В здании Госкомитета по нацбезопасности Киргизии произошел пожар

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В здании Госкомитета нацбезопасности Киргизии произошел пожар, никто не пострадал, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящий момент на месте пожара работают эксперты. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание. Было задымление. Пострадавших нет", - заявил пресс-секретарь ведомства Рахат Сулайманов.

По словам пресс-секретаря комитета, пожар произошел вечером в пятницу. В здании центрального аппарата ГКНБ в центре Бишкека "сгорел один служебный кабинет". На место оперативно прибыли пожарные. Все сотрудники в здании были эвакуированы, никто из них за медпомощью не обращался. Очаг возгорания был ликвидирован в течение часа.

Между тем, киргизское информагентство 24.kg сообщает со ссылкой на собственный источник на станции скорой медицинской помощи Бишкека, что с места пожара были госпитализированы девять человек. "У всех отравление продуктами горения, угарным газом. Двое из госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще четверых оценивается как средней тяжести, у троих оставшихся - легкой степени", - сообщает агентство.

СМИ также сообщили, что пожар произошел в СИЗО ГКНБ, который расположен в том же здании, что и аппарат ведомства.