СМИ: В ЮАР 4 тыс. нелегалов не поднимаются из шахт из-за угрозы депортации

Около 4 тыс. шахтеров, ведущих незаконную добычу на заброшенных шахтах, находятся уже третью неделю под землей в районе города Стилфонтейна в 140 км к юго-западу от Йоханнесбурга.

Около 4 тыс. шахтеров, ведущих незаконную добычу на заброшенных шахтах, находятся уже третью неделю под землей в районе города Стилфонтейна в 140 км к юго-западу от Йоханнесбурга.

Как передает Report со ссылкой на ИТАСС, об этом сообщила местная радиостанция SABC.

По данным городских властей, большинство нелегалов отказалось выходить на поверхность из-за угрозы суда и высылки из ЮАР.

Представители гражданского общества Стилфонтейна смогли спуститься накануне в одну из шахт. По их словам, шахтеры, большинство из которых являются нелегальными мигрантами из соседних с ЮАР стран, крайне истощены.

В конце октября полиция перекрыла в районе Стилфонтейна доставку шахтерам-нелегалам под землю пищи и воды, после чего несколько сотен человек вышли на поверхность и были задержаны. Всего арестованы 834 человека.

В последние два года в ЮАР значительно увеличилось число незаконных шахтеров, которые в основном являются нелегально пробравшимися в страну мигрантами. Между местными жителями и нелегалами часто возникают конфликты.