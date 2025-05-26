СМИ: В Японии сомневаются в рентабельности СПГ-проекта на Аляске

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на участие Японии и других азиатских стран в СПГ-проекте на Аляске, что позволит сократить торговый дефицит и снизит издержки американской стороны, однако в Токио сомневаются в рентабельности проекта.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на участие Японии и других азиатских стран в СПГ-проекте на Аляске, что позволит сократить торговый дефицит и снизит издержки американской стороны, однако в Токио сомневаются в рентабельности проекта.

Как передает Report , об этом сообщила газета Yоmiuri .

Речь идет о месторождении на Аляске. Для осуществления поставок с него необходимо построить трубопровод, который должен связать месторождение с портом на западном побережье США, откуда топливо планируется экспортировать в Азию. Его протяженность составит 1,3 тыс. км, а стоимость проекта оценивается в 6 трлн иен (около $44 млрд).

Перспективы наращивания импорта Японией американского СПГ обсуждалась на встрече японского премьера Сигэру Исибы с президентом США Дональдом Трампом, чья администрация, как отмечает Yоmiuri, может использовать этот вопрос как один из инструментов в ходе переговоров с Токио по таможенным пошлинам.

Однако, пишет газета, крупные японское торговые компании и энергетическая отрасль сомневаются в рентабельности проекта на Аляске. Неназванный руководитель крупной японской компании указывает на то, что заложенные в проект сроки начала добычи в 2031 году излишне оптимистичны. Кроме того, по мнению японской стороны, из-за инфляции стоимость проекта может превысить 10 трлн иен ($70 млрд).

С другой стороны, пишет Yоmiuri, диверсификация источников поставок выгодна Японии, поскольку СПГ подвержен геополитическим рискам. В качестве примера газета приводит российский проект "Арктик СПГ 2" с участием японской стороны, в отношении которого были введены санкции США, в результате чего "перспектив поставок в Японию нет".

Так, японские компании работают над расширением в Юго-Восточной Азии, Австралии, на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Однако опасения относительно того, что закупки дорогих энергоносителей в итоге повысят финансовую нагрузку на население, сохраняются, заключает издание.