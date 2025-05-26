О нас

СМИ: В Японии сомневаются в рентабельности СПГ-проекта на Аляске

СМИ: В Японии сомневаются в рентабельности СПГ-проекта на Аляске Президент США Дональд Трамп рассчитывает на участие Японии и других азиатских стран в СПГ-проекте на Аляске, что позволит сократить торговый дефицит и снизит издержки американской стороны, однако в Токио сомневаются в рентабельности проекта.
Другие страны
26 мая 2025 г. 05:26
СМИ: В Японии сомневаются в рентабельности СПГ-проекта на Аляске

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на участие Японии и других азиатских стран в СПГ-проекте на Аляске, что позволит сократить торговый дефицит и снизит издержки американской стороны, однако в Токио сомневаются в рентабельности проекта.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yоmiuri.

Речь идет о месторождении на Аляске. Для осуществления поставок с него необходимо построить трубопровод, который должен связать месторождение с портом на западном побережье США, откуда топливо планируется экспортировать в Азию. Его протяженность составит 1,3 тыс. км, а стоимость проекта оценивается в 6 трлн иен (около $44 млрд).

Перспективы наращивания импорта Японией американского СПГ обсуждалась на встрече японского премьера Сигэру Исибы с президентом США Дональдом Трампом, чья администрация, как отмечает Yоmiuri, может использовать этот вопрос как один из инструментов в ходе переговоров с Токио по таможенным пошлинам.

Однако, пишет газета, крупные японское торговые компании и энергетическая отрасль сомневаются в рентабельности проекта на Аляске. Неназванный руководитель крупной японской компании указывает на то, что заложенные в проект сроки начала добычи в 2031 году излишне оптимистичны. Кроме того, по мнению японской стороны, из-за инфляции стоимость проекта может превысить 10 трлн иен ($70 млрд).

С другой стороны, пишет Yоmiuri, диверсификация источников поставок выгодна Японии, поскольку СПГ подвержен геополитическим рискам. В качестве примера газета приводит российский проект "Арктик СПГ 2" с участием японской стороны, в отношении которого были введены санкции США, в результате чего "перспектив поставок в Японию нет".

Так, японские компании работают над расширением в Юго-Восточной Азии, Австралии, на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Однако опасения относительно того, что закупки дорогих энергоносителей в итоге повысят финансовую нагрузку на население, сохраняются, заключает издание.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Мадуро проголосовал на парламентских и региональных выборах в Венесуэле
Мадуро проголосовал на парламентских и региональных выборах в Венесуэле
26 мая 2025 г. 04:45
СМИ: МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за нарушения воздушных границ
СМИ: МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за нарушения воздушных границ
26 мая 2025 г. 04:18
Трамп заявил о достижении прогресса по ядерной сделке с Ираном
Трамп заявил о достижении прогресса по ядерной сделке с Ираном
26 мая 2025 г. 03:40
Трамп рассматривает возможность ужесточения санкций против РФ
Трамп рассматривает возможность ужесточения санкций против РФ
26 мая 2025 г. 03:21
Нетаньяху обсудил с министром внутренней безопасности США ведение войны в Газе
Нетаньяху обсудил с министром внутренней безопасности США ведение войны в Газе
26 мая 2025 г. 02:56
Трамп согласился перенести введение пошлин в размере 50% на товары из ЕС
Трамп согласился перенести введение пошлин в размере 50% на товары из ЕС
26 мая 2025 г. 02:27
МИД Чехии: Если США введут пошлины в размере 50%, ЕС должен отреагировать так же
МИД Чехии: Если США введут пошлины в размере 50%, ЕС должен отреагировать так же
26 мая 2025 г. 01:53
В Индонезии вулкан Семеру за сутки извергался 11 раз и выбросил пепел на 4,8 км
В Индонезии вулкан Семеру за сутки извергался 11 раз и выбросил пепел на 4,8 км
26 мая 2025 г. 01:26
Правительство анклава: Израиль установил контроль над 77% территории Газы
Правительство анклава: Израиль установил контроль над 77% территории Газы
26 мая 2025 г. 00:16
Трамп направляет главу МВБ США в Израиль после убийства дипломатов в Вашингтоне
Трамп направляет главу МВБ США в Израиль после убийства дипломатов в Вашингтоне
25 мая 2025 г. 22:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi