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СМИ: В Японии продают драгметаллы из кремированных останков жителей

СМИ: В Японии продают драгметаллы из кремированных останков жителей Власти почти половины крупных городов Японии продают полученные из сожженных останков драгоценные металлы, чтобы удешевить процедуру кремации.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 21:27
СМИ: В Японии продают драгметаллы из кремированных останков жителей

Власти почти половины крупных городов Японии продают полученные из сожженных останков драгоценные металлы, чтобы удешевить процедуру кремации.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei Asia со ссылкой на заявление городского Управления социального обеспечения и здравоохранения Киото.

"Мы решили, что было бы целесообразно использовать доходы от металлов, полученных из сожженных останков, чтобы сделать процедуру кремации более удобной, в том числе путем обновления крематориев", - сказал источник.

Уточняется, что такая практика распространена в 42 из 88 крупных городов страны, общая выручка от продажи полученных таким путем металлов с 2019 по 2023 год составила около 6,49 млрд иен (45 млн долларов).

Пик смертности в Японии будет достигнут к 2040 году и составит 1,67 млн человек в год, это усилит разногласия в обществе касательно вопроса принадлежности останков после кремации, пишет издание.

Законодательство Японии не регулирует "право на прах, а местные власти должны раскрывать доходы и то, на что они используются, в случае продажи останков", сказала газете доцент Университета Нагоя Такако Тамагава.

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