СМИ: В Японии обяжут повторно использовать литий и никель из аккумуляторов

Правительство Японии планирует обязать местные компании собирать и повторно использовать редкие металлы из техники и аккумуляторов.

Правительство Японии планирует обязать местные компании собирать и повторно использовать редкие металлы из техники и аккумуляторов.

Как перелает Report , об этом сообщила японская ведущая деловая газета Nikkei.

Отмечается, что речь идет о таких металлах, как, в частности, литий, никель, кобальт. Подчеркивается, что в первую очередь упор будет сделан на переработке аккумуляторных батарей и повторном использовании задействованных при их создании материалов и компонентов, а также на обязательной переработке отбракованных аккумуляторов.

По данным за 2023 год, ежегодно на предприятиях Японии скапливается в общей сложности порядка 3 тыс. тонн отходов, связанных с производством аккумуляторных батарей и самими отбракованными аккумуляторами. Власти Японии рассчитывают, что на фоне продолжающегося роста цен на сырье политика обязательной переработки и повторного использования соответствующих компонентов поможет справиться с дефицитом.

В настоящее время некоторые компании применяют подобные практики на добровольной основе, но это не является обязательным. В то же время существуют опасения, что инициатива японского правительства может повысить издержки компаний, что приведет к росту цен на конечную продукцию, однако власти страны планируют разработать меры поддержки компаний в этой сфере.