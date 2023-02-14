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В Вашингтоне допустили поставку боевых самолетов Украине

В Вашингтоне допустили поставку боевых самолетов Украине В Вашингтоне допускают, что США могут отправить свои боевые самолеты в Украину при затягивании конфликта или же дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении у других стран.
Другие страны
14 февраля 2023 г. 06:04
В Вашингтоне допустили поставку боевых самолетов Украине

В Вашингтоне допускают, что США могут отправить свои боевые самолеты в Украину при затягивании конфликта или же дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении у других стран.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times.

По ее данным, поставки истребителей будут обсуждать 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Газета не уточнила, на чем основываются предположения неназванных представителей американских властей о возможной передаче Украине западных истребителей в будущем.

Издание указало, что киевские власти рассматривают получение западных боевых самолетов в качестве долгосрочной цели, в то время как сейчас акцент делается на отправку боеприпасов на Украину.

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Версия на азербайджанском языке FT: “Zamanla ABŞ Ukraynanı döyüş təyyarələri ilə təmin edəcək”

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