В Вашингтоне допустили поставку боевых самолетов Украине

В Вашингтоне допускают, что США могут отправить свои боевые самолеты в Украину при затягивании конфликта или же дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении у других стран.

В Вашингтоне допускают, что США могут отправить свои боевые самолеты в Украину при затягивании конфликта или же дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении у других стран.

Как передает Report , об этом сообщила британская газета Financial Times.

По ее данным, поставки истребителей будут обсуждать 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Газета не уточнила, на чем основываются предположения неназванных представителей американских властей о возможной передаче Украине западных истребителей в будущем.

Издание указало, что киевские власти рассматривают получение западных боевых самолетов в качестве долгосрочной цели, в то время как сейчас акцент делается на отправку боеприпасов на Украину.