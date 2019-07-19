СМИ: В Украине открыли доступ к некоторым российским сайтам

Часть провайдеров открыли доступ к социальной сети "ВКонтакте" и сайтам РИА Новости, ТАСС, НТВ на Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает издание "Обозреватель".

Корреспонденты РИА Новости проверили эту информацию, но сайты, о которых шла речь в статье, не открывались.

"Как минимум три интернет-провайдера "Воля", Dream line и "Домонет" открыли доступ некоторым пользователям к запрещенной соцсети… Также на данный момент открыт доступ к сайтам РИА Новости, ТАСС, НТВ и ряду других", - сообщает издание.

Отмечается, что об открытии доступа также начали сообщать пользователи в соцсетях, но некоторые пишут, что у них доступ все же заблокирован.

В службе поддержки провайдеров "Воля" и Dream line изданию сообщили, что выполняют украинское законодательство и ситуация с блокировкой не менялась. При этом причину, по которой российские соцсети начали работать как минимум у части клиентов, обещали выяснить.

Напомним, что в мае 2017 года власти Украины запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru.