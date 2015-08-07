​СМИ: В Турции введены дополнительные меры по охране нефте- и газопроводов

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Дополнительные меры по обеспечению безопасности газопроводов и нефтепроводов введены в Турции.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hurriet.

"В связи с участившимися атаками курдских боевиков ключевые нефте- и газопроводы будут взяты под охрану конных патрулей, вдоль них разместят камеры с тепловизорами, чтобы обеспечить стабильность поставок энергоносителей", - пишет издание.

По оценкам экспертов, одна лишь недавняя атака террористов на трубопровод, соединяющий нефтепромыслы Северного Ирака с экспортными терминалами на турецком побережье Средиземноморья, обошлась турецкой экономике в 250 млн. долларов США из-за прекращения перекачки нефти. Восстановить транспортировку энергоносителя удалось лишь через неделю.

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) в июле объявила об активизации вооруженной борьбы в ответ, по ее утверждению, на нарушение перемирия со стороны турецких правоохранительных органов. С тех пор, как ВВС Турции начали наносить удары по лагерям РПК на севере Ирака, боевики партии почти ежедневно совершают вылазки.

Другая цель террористов - трубопровод, по которому с азербайджанского месторождения "Шахдениз" в Каспийском море транспортируется 16 млрд. кубометров газа в сутки. Он также недавно подвергся нападению курдских боевиков.

Турция импортирует 98% потребляемого природного газа и свыше 90% нефти. В сумме расходы на закупку углеводородов за рубежом составили для Анкары 61 млрд. долларов в 2014 году.

Помимо террористов нефтепроводы в стране приходится охранять и от злоумышленников, которые пытаются воровать нефть. Такие инциденты все чаще фиксируются в провинциях Мардин и Шанлыурфа.