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    СМИ: В Техасе произошла стрельба

    Один человек погиб, трое ранены

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, еще трое ранены в результате стрельбы, открытой в четверг неизвестным в городе Плано (штат Техас). 

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

    По его данным, подозреваемый в стрельбе скрылся с места происшествия, полиция ведет его поиски. Ранения, полученные пострадавшими, оцениваются как "не угрожающие жизни". 

    Подробности инцидента на данный момент не приводятся.

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