СМИ: В Техасе произошла стрельба

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, еще трое ранены в результате стрельбы, открытой в четверг неизвестным в городе Плано (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

По его данным, подозреваемый в стрельбе скрылся с места происшествия, полиция ведет его поиски. Ранения, полученные пострадавшими, оцениваются как "не угрожающие жизни".

Подробности инцидента на данный момент не приводятся.