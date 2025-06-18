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СМИ: В Тегеране вновь произошли взрывы

СМИ: В Тегеране вновь произошли взрывы Звуки взрывов слышны в некоторых восточных районах иранской столицы.
Другие страны
18 июня 2025 г. 16:25
СМИ: В Тегеране вновь произошли взрывы

Звуки взрывов слышны в некоторых восточных районах иранской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство NourNews.

Агентство опубликовало фотографию поднимающегося дыма в предположительном месте инцидента. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию, направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов.

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Версия на английском языке Media: Explosions reported in Tehran again
Версия на азербайджанском языке KİV: Tehranda yenidən partlayışlar baş verib

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