СМИ: В Тегеране вновь произошли взрывы

Звуки взрывов слышны в некоторых восточных районах иранской столицы.

Звуки взрывов слышны в некоторых восточных районах иранской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство NourNews.

Агентство опубликовало фотографию поднимающегося дыма в предположительном месте инцидента. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию, направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов.