Израиль заявил о нанесении ударов по военным объектам в Иране

Звуки взрывов раздались в Тегеране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по военным объектам в Иране.

Как передает Report, об этом сообщила в своем Telegram-канале армейская пресс-служба.

"В ответ на многомесячные непрерывные атаки иранского режима против Государства Израиль прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным объектам в Иране", - говорится в сообщении.

03:38

Израиль начал наносить удары по Ирану.

Как передает Report , об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, "Израиль начал атаку на Иран в субботу рано утром по местному времени в ответ на его масштабный удар с применением баллистических ракет 1 октября".

03:19

Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

Другие подробности пока не приводятся.