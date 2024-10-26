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Израиль заявил о нанесении ударов по военным объектам в Иране

Израиль заявил о нанесении ударов по военным объектам в Иране Звуки взрывов раздались в Тегеране.
Другие страны
26 октября 2024 г. 03:41
Израиль заявил о нанесении ударов по военным объектам в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по военным объектам в Иране.

Как передает Report, об этом сообщила в своем Telegram-канале армейская пресс-служба.

"В ответ на многомесячные непрерывные атаки иранского режима против Государства Израиль прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным объектам в Иране", - говорится в сообщении.

03:38

Израиль начал наносить удары по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, "Израиль начал атаку на Иран в субботу рано утром по местному времени в ответ на его масштабный удар с применением баллистических ракет 1 октября".

03:19

Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

Другие подробности пока не приводятся.

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