Израиль заявил о нанесении ударов по военным объектам в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по военным объектам в Иране.
Как передает Report, об этом сообщила в своем
"В ответ на многомесячные непрерывные атаки иранского режима против Государства Израиль прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным объектам в Иране", - говорится в сообщении.
Израиль начал наносить удары по Ирану.
Как передает
Как отмечается в публикации, "Израиль начал атаку на Иран в субботу рано утром по местному времени в ответ на его масштабный удар с применением баллистических ракет 1 октября".
Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.
Другие подробности пока не приводятся.