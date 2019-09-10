СМИ: в Таиланде из-за наводнений с конца августа погибли 28 человек

Сильные дожди на севере и северо-востоке Таиланда привели к наводнениям в 32 провинциях, в результате которых с 29 августа погибли 28 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Bangkok Post.

По информации газеты, в результате дождей повреждены более 370 тыс. домохозяйств.

Наиболее пострадавшими от удара стихии провинциями считаются Питсанулок, Пичит, Амнат Чароен, Ясотхон, Убон Ратчатхани, Рой Ет и Сисакет. Кроме того, на северо-востоке Таиланда более 50 сельских дорог стали непроходимыми. Многие люди были вынуждены покинуть свои дома и остановиться во временных убежищах. Согласно оценкам властей Убон Ратчатхани, это самое сильное наводнение в этой провинции за последние 17 лет.

По данным метеорологического управления страны, на севере и северо-востоке королевства в период с 11 по 15 сентября сильные дожди могут вызвать внезапные наводнения.