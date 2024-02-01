О нас

СМИ: В связи со стрельбой в церкви Стамбула задержаны 60 человек

СМИ: В связи со стрельбой в церкви Стамбула задержаны 60 человек Число задержанных по уголовному делу о стрельбе в католической церкви Святой Марии в Стамбуле достигло 60 человек.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 13:32
СМИ: В связи со стрельбой в церкви Стамбула задержаны 60 человек

Число задержанных по уголовному делу о стрельбе в католической церкви Святой Марии в Стамбуле достигло 60 человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Habertürk.

Отмечается, что 26 человек депортированы, еще 34 задержанных доставили в суд для избрания меры пресечения.

Ранее террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в церкви.

Напомним, что нападение произошло 28 января около 11:40 по местному времени (12:40 бакинское время) в католической церкви, в результате чего погиб гражданин Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Media: 60 people detained over shooting in Istanbul church

Самое важное

Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
1 февраля 2024 г. 13:42
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi