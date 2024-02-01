СМИ: В связи со стрельбой в церкви Стамбула задержаны 60 человек

Число задержанных по уголовному делу о стрельбе в католической церкви Святой Марии в Стамбуле достигло 60 человек.

Число задержанных по уголовному делу о стрельбе в католической церкви Святой Марии в Стамбуле достигло 60 человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Habertürk.

Отмечается, что 26 человек депортированы, еще 34 задержанных доставили в суд для избрания меры пресечения.

Ранее террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в церкви.

Напомним, что нападение произошло 28 января около 11:40 по местному времени (12:40 бакинское время) в католической церкви, в результате чего погиб гражданин Турции.