СМИ: Тайские власти задержали гражданина Франции в связи с терактом в Бангкоке

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Гражданин Франции задержан в международном аэропорту Суваннапхум в Бангкоке по подозрению в причастности к теракту в центре таиландской столицы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает интернет-сайт государственного таиландского телеканала Thai PBS. В настоящее время идет допрос задержанного.

Ранее полиция Таиланда распространила изображение подозреваемого, предположительно, устроившего взрыв. По предварительным данным, подозреваемый "может быть иностранцем или тайцем". У него, предположительно, светлая кожа, темные волосы, незадолго до теракта на нем были очки.

Теракт, произошедший в центре Бангкока вечером 17 августа, стал причиной гибели 20 человек, 123 были ранены, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.