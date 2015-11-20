В столице Мали в одном из отелей боевики захватили 170 заложников

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Боевики захватили заложников в гостинице Radisson Blue в столице Мали, городе Бамако. Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

По информации AFP, в отеле находится 170 человек.

Ранее сообщалось, что экстремисты ворвались в здание, где расположено около 190 номеров, нейтрализовав двоих охранников.

По имеющейся информации, боевики находятся на восьмом этаже здания гостиницы, слышны звуки стрельбы.

Силовики выставили кордоны, на место прибыли дополнительные подразделения полиции и спасатели.