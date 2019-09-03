​СМИ: в столице Гаити проходят протесты из-за нехватки топлива

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Практически все крупные магистрали столицы Гаити Порт-о-Пренса были перекрыты участниками протестов, которые были недовольны дефицитом топлива на автозаправочных станциях и ростом цен на бензин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Hoy".

Отмечается, что в нескольких районах Порт-о-Пренса протестующие сооружали баррикады из шин и поджигали их, бросали камни в полицейских. Они обвиняют в сложившейся ситуации президента Жовенеля Моиза, который, по мнению манифестантов, причастен к коррупции.

Из-за перекрытия дорог цистерны с имеющимся бензином не могли доехать до автозаправочных станций. Это повлекло их закрытие до конца дня.

В конце августа компании топливного сектора Гаити предупреждали, что могут прекратить продажу бензина, если власти страны не покроют долги перед ними. По их данным, правительство должно около $100 млн, что создает проблемы для самих компаний и препятствует их переговорам с банками по кредитам.