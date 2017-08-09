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    В столице Черногории вблизи храма прогремел мощный взрыв

    Ущерб нанесен соседним зданиям, повреждено несколько автомобилей.

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Мощное взрывное устройство сработало в центре столицы Черногории Подгорицы, вблизи храма Воскресения Христова.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает гостелевидение страны RTCG.

    Сообщается, что взрыв произошел около 3 часов ночи по местному времени в офисном здании вблизи главного православного собора страны. Жертв нет, однако ущерб нанесен соседним зданиям, повреждено несколько автомобилей. Взрыв был слышен во всех частях города и сильно напугал жителей окрестных кварталов.

    На месте происшествия работают правоохранители. Идет расследование инцидента.

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