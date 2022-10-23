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СМИ: Россия создает "теневой флот" из нефтяных танкеров для обхода санкций

СМИ: Россия создает "теневой флот" из нефтяных танкеров для обхода санкций Россия создает "теневой флот" из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают по всему миру. Это способ обойти нефтяное эмбарго Евросоюза (ЕС), которое начнет действовать 5 декабря.
Другие страны
23 октября 2022 г. 06:48
СМИ: Россия создает теневой флот из нефтяных танкеров для обхода санкций

Россия создает "теневой флот" из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают по всему миру. Это способ обойти нефтяное эмбарго Евросоюза (ЕС), которое начнет действовать 5 декабря.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

По его информации, несмотря на западные санкции, сентябрьские значения по отгрузкам морской нефти из России превышают февральские. В то же время поставки в Европу сократились до минимума, а поставки в Азию, как и поставки в неизвестные направления — кратно выросли. Агентство связывает такой рост с "теневым флотом" нефтетанкеров, который создает Москва.

"Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот", — указал исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

Согласно оценке судового брокера Braemar, для поддержки экспорта нефти в Азию на уровне 4 миллиона баррелей в день Россия уже закупила 240 малых и больших судов, которые еще в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть. Глава отдела исследований Braemar Ануп Сингх отмечает, что торговля танкерами резко возросла в преддверии 5 декабря "со стороны нераскрытых организаций, базирующихся в таких странах, как Дубай, Гонконг, Сингапур и Кипр".

Кроме того, агентство пишет, что Россия активно готовится к перевалке грузов с одного танкера на другой непосредственно в море с использованием гигантских супертанкеров. Они слишком велики, чтобы выйти из портов Балтийского моря с грузом, поэтому им необходимы малые "танкеры-шаттлы".

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