СМИ: В США загорелся склад химикатов

Пожарные приступили к тушению пожара на складе химического завода SMB Products в городе Акрон (штат Огайо, США).

Пожарные приступили к тушению пожара на складе химического завода SMB Products в городе Акрон (штат Огайо, США).

Как передает Report , об этом сообщило местное отделение телеканала ABC .

По его данным, огонь вспыхнул на складе несколько часов назад. По заявлению начальника пожарной охраны города, на складе находятся такие химические вещества, как пропан, метанол и ксилол, что может привести к взрыву в здании.

Мэр города на своей странице в Facebook заявил, что началась эвакуация людей из домов в непосредственной близости от места пожара.

Телеканал также отметил, что в районе горения ощущается сильный химический запах, однако мэр города на пресс-конференции заявил, что вне зоны эвакуации количество вредных веществ в воздухе остается в пределах нормы.

Пожарные продолжают борьбу с огнем. О причинах возгорания и жертвах не сообщалось.