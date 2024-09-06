СМИ: В США загорелся склад химикатов

Пожарные приступили к тушению пожара на складе химического завода SMB Products в городе Акрон (штат Огайо, США).
Как передает
По его данным, огонь вспыхнул на складе несколько часов назад. По заявлению начальника пожарной охраны города, на складе находятся такие химические вещества, как пропан, метанол и ксилол, что может привести к взрыву в здании.
Мэр города на своей странице в Facebook заявил, что началась эвакуация людей из домов в непосредственной близости от места пожара.
Телеканал также отметил, что в районе горения ощущается сильный химический запах, однако мэр города на пресс-конференции заявил, что вне зоны эвакуации количество вредных веществ в воздухе остается в пределах нормы.
Пожарные продолжают борьбу с огнем. О причинах возгорания и жертвах не сообщалось.