СМИ: в США задержан бывший морпех, у которого нашли оружие и материалы о бойнях в школах

Полиция Хьюстона (штат Техас) арестовала бывшего военнослужащего Корпуса морской пехоты США, в машине которого нашли полуавтоматическую винтовку с глушителем и материалы о расстрелах в школах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Houston Chronicle со ссылкой на материалы, направленные в суд прокуратурой округа Харрис.

По данным газеты, 28-летнего бывшего морпеха Рика Монтеалво остановили в четверг вечером на шоссе к северу от Хьюстона из-за того, что на машине отсутствовал номерной знак. В салоне была найдена незарегистрированная полуавтоматическая винтовка AR-15 с глушителем и предметы маскировки, используемые снайперами.

В отношении Монтеалво, по данным газеты, ранее уже 12 раз возбуждались дела за различного рода правонарушения.