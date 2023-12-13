СМИ: В США возбудят дело против сына Байдена

Члены контролируемой республиканцами палаты представителей США намерены возбудить дело против сына президента страны Джо Байдена — Хантеру Байдену — о неуважении к суду.

Члены контролируемой республиканцами палаты представителей США намерены возбудить дело против сына президента страны Джо Байдена — Хантера Байдена о неуважении к суду.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава надзорного комитета Джеймс Комер и председатель судебного комитета палаты Джим Джордан (республиканец от штата Огайо).

"Хантер Байден сегодня проигнорировал законную повестку в суд, и теперь мы возбудим разбирательство в конгрессе о неуважении к суду", — говорится в их совместном заявлении.

По словам Комера и Джордана, они не будут предоставлять Хантеру "особого отношения, потому что его фамилия Байден".

Как сообщалось, Хантер Байден находится в Вашингтоне. Республиканцы хотят, чтобы он явился на закрытые показания в Комитете по надзору палаты представителей в рамках расследования, проводимого республиканцами в отношении его отца.

Его адвокат отказывается от проведения встречи в закрытом формате из-за "искажения фактов и дезинформации общественности".