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СМИ: В США уволили почти всех сотрудников Национального института охраны труда

СМИ: В США уволили почти всех сотрудников Национального института охраны труда Почти всех сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH) уволили в пятницу.
Другие страны
3 мая 2025 г. 12:32
СМИ: В США уволили почти всех сотрудников Национального института охраны труда

Почти всех сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH) уволили в пятницу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников и затронутых сокращениями сотрудников.

"Практически все оставшиеся сотрудники Национального института охраны труда были уволены в пятницу... что привело к отмене программ, начиная с одобрения нового снаряжения для обеспечения безопасности и заканчивая охраной здоровья пожарных", - сообщил телеканал.

Институт является подразделением Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Под сокращения попали медсестры, ученые и административный персонал. Сокращения затронули программы по обеспечению здравоохранения для пожарных, рабочих шахт, а также программу предоставления медицинских льгот для пострадавших в результате теракта 11 сентября 2001 года.

CBS отмечает, что на текущий момент уже перестали приниматься запросы на расследования травм, полученных сотрудниками пожарных служб, также был отменен план по помощи школам Техаса в предотвращении распространения кори.

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