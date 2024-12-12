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СМИ: В США уровень иммиграции при Байдене достиг рекордно высокой отметки

СМИ: В США уровень иммиграции при Байдене достиг рекордно высокой отметки В период с 2021 по 2023 год в США ежегодно прибывали в среднем по 2,4 млн человек.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 00:44
СМИ: В США уровень иммиграции при Байдене достиг рекордно высокой отметки

В период с 2021 по 2023 год в США ежегодно прибывали в среднем по 2,4 млн человек.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на управление Конгресса США по бюджету.

"Ежегодная "чистая миграция" – число людей, прибывающих в страну, за вычетом тех, кто ее покинул – в среднем составила 2,4 млн человек в год в период с 2021 по 2023 год", - пишет издание.

Таким образом во время нахождения у власти президента Джо Байдена в страну, согласно подсчетам газеты, прибыло более 8 млн человек. Отмечается, что такой темп прибытия иммигрантов в США в этот период времени оказался рекордно высоким.

К тому же, по данным статистики, около 60% иммигрантов, прибывших в страну с 2021 года, сделали это без законного разрешения.

Уточняется, что в 2023 году 15,2% населения США составили люди, родившиеся за границей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1890, тогда 14,8% населения родились не в США.

Согласно анализу издания, основной причиной такого роста иммиграции является мягкая иммиграционная политика Байдена. Также на это повлияли кризисы в Венесуэле, на Украине и Гаити, из-за которых граждане этих стран начали активнее уезжать в США, а также развитие сетей контрабандистов, которые помогают желающим добраться до американской границы.

По данным на 2023 год, в США проживали около 335 млн человек.

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