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СМИ: В США у места проведения съезда республиканцев задержали вооруженного мужчину

СМИ: В США у места проведения съезда республиканцев задержали вооруженного мужчину Полиция задержала вооруженного мужчину в лыжной маске у периметра безопасности национального съезда Республиканской партии США в городе Милуоки (штат Висконсин).
Другие страны
17 июля 2024 г. 08:56
СМИ: В США у места проведения съезда республиканцев задержали вооруженного мужчину

Полиция задержала вооруженного мужчину в лыжной маске у периметра безопасности национального съезда Республиканской партии США в городе Милуоки (штат Висконсин).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, задержание было произведено в понедельник около 13:00 по местному времени в нескольких кварталах от места проведения съезда. При обыске стражи порядка обнаружили в сумке у мужчины пистолет и полный магазин.

Лицензии на ношение оружия в Висконсине или других штатах у него не было. Мотивы молодого человека не раскрываются.

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