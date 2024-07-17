СМИ: В США у места проведения съезда республиканцев задержали вооруженного мужчину

Полиция задержала вооруженного мужчину в лыжной маске у периметра безопасности национального съезда Республиканской партии США в городе Милуоки (штат Висконсин).
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.
По их данным, задержание было произведено в понедельник около 13:00 по местному времени в нескольких кварталах от места проведения съезда. При обыске стражи порядка обнаружили в сумке у мужчины пистолет и полный магазин.
Лицензии на ношение оружия в Висконсине или других штатах у него не было. Мотивы молодого человека не раскрываются.