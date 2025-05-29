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СМИ: В США разработали новый пакет санкций в отношении России

СМИ: В США разработали новый пакет санкций в отношении России В США подготовили пакет санкций в отношении России, включающий ограничения в отношении банков и энергетического сектора.
Другие страны
29 мая 2025 г. 16:46
СМИ: В США разработали новый пакет санкций в отношении России

В США подготовили пакет санкций в отношении России, включающий ограничения в отношении банков и энергетического сектора.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, пакет мер может вступить в силу в случае, если президент страны Дональд Трамп отдаст соответствующее распоряжение.

"Чиновники США подготовили новые экономические санкции против России, включая меры в банковском и энергетическом секторах. По их словам, пакет санкций готов и может вступить в силу, если от Трампа поступит соответствующее распоряжение", - сообщили источники.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiya paketi hazırlayıb

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