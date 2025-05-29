СМИ: В США разработали новый пакет санкций в отношении России

В США подготовили пакет санкций в отношении России, включающий ограничения в отношении банков и энергетического сектора.

В США подготовили пакет санкций в отношении России, включающий ограничения в отношении банков и энергетического сектора.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, пакет мер может вступить в силу в случае, если президент страны Дональд Трамп отдаст соответствующее распоряжение.

"Чиновники США подготовили новые экономические санкции против России, включая меры в банковском и энергетическом секторах. По их словам, пакет санкций готов и может вступить в силу, если от Трампа поступит соответствующее распоряжение", - сообщили источники.