СМИ: В США растут продажи бункеров и бомбоубежищ

Продажи бункеров и бомбоубежищ в США растут из-за страха перед возможной угрозой ядерных атак.

Продажи бункеров и бомбоубежищ в США растут из-за страха перед возможной угрозой ядерных атак.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его информации, согласно отчету об исследовании рынка BlueWeave Consulting, рынок бункеров и убежищ от радиоактивных осадков в США вырастет с $137 млн в 2023 году до $175 млн к 2030 году. В документе говорится, что основными факторами увеличения спроса на бомбоубежища стали "растущая угроза ядерных и террористических атак или гражданских беспорядков".

"Люди обеспокоены и нуждаются в безопасном месте для размещения своей семьи. И они считают, что лучше иметь убежище и не нуждаться в нем, чем нуждаться в нем и не иметь его", - приводит AP слова гендиректора производящей бункеры компании Atlas Survival Shelters Рона Хаббарда. Он отметил, что росту продаж способствовали пандемия коронавируса, украинский конфликт и кризис на Ближнем Востоке.