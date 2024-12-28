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В США при взрыве на птицефабрике погиб человек

В США при взрыве на птицефабрике погиб человек Женщина погибла и еще несколько человек пострадали в результате взрыва на птицефабрике в городе Камилла (штат Джорджия).
Другие страны
28 декабря 2024 г. 03:58
В США при взрыве на птицефабрике погиб человек

Женщина погибла и еще несколько человек пострадали в результате взрыва на птицефабрике в городе Камилла (штат Джорджия).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.

По его данным, женщина погибла в грузовике, находившемся на территории фабрики, которая загорелась после взрыва. Отмечается, что она не была работником предприятия, а сопровождала своего мужа, который в момент взрыва находился в здании фабрики. По информации телеканала, он не пострадал.

По данным профсоюза работников птицефабрики, на предприятии взорвался бойлер, несколько сотрудников получили ожоги, однако об официальных причинах инцидента не сообщается.

Компания Tyson Food, которой принадлежит фабрика, проводит собственное расследование.

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