СМИ: В США построят палаточные города для размещения мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует возвести палатки для содержания нелегальных мигрантов, чтобы повысить темпы депортации.

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует возвести палатки для содержания нелегальных мигрантов, чтобы повысить темпы депортации.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы, к которым она получила доступ.

Согласно сообщению, чиновники администрации президента США Дональда Трампа определили, что ограниченное число мест для размещения нелегальных мигрантов не дает повысить темпы их депортации. Они надеются организовать до 100 тысяч коек для размещения мигрантов к концу 2025 года. Издание напоминает, что ранее в июле конгресс США выделил иммиграционной полиции 74 миллиардов долларов на реализацию ее планов до 2029 года.

"В планах приоритет отдан возведению палаток, или "укрепленных мягких сооружений", как можно быстрее, чтобы быстро расширить возможности содержания под стражей на военных базах США и прилегающих к ним тюрьмах ICE", - отмечает издание.

Как рассказали изданию неназванные чиновники, они предпочитают такой подход, так как он поможет создавать больше мест для содержания мигрантов, а не искать "тюремные камеры" по всей стране.

Wall Street Journal добавляет со ссылкой на внутренние документы иммиграционной полиции, что ведомство также занимается девятью новыми проектами, которые позволят создать более 9 тысяч мест для нелегальных мигрантов.

"Первый из приоритетов, указанных в документах, - это палаточный город на 5 тысяч коек в (военном гарнизоне - ред.) Форт Блисс... в Техасе... На прошлой неделе он был передан другой компании, и... иммиграционная полиция надеется ввести его в эксплуатацию к августу", - пишет издание со ссылкой на документы.

По данным газеты, другие приоритеты полиции включают добавление коек в исправительном учреждении Хадсон в штате Колорадо, военном гарнизоне Аттербери в Индиане и объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси.